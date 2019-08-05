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05.08.2019 - 14:02

Barcelona'da Lionel Messi depremi

Barcelona’da Lionel Messi sıkıntısı yaşanıyor. Arjantinli yıldızın antrenmanda sakatlığı ve durumunun ciddi olduğu yazılıyor. Tecrübeli oyuncunun La Liga’ya dahi yetişmesinin şu anda zor görüldüğü belirtiliyor.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Barcelona’nın dünyaca ünlü futbolcusu Lionel Messi, sakatlık krizle boğuşuyor. İspanya basınına yansıyan haberlerde, Messi’nin henüz ilk idmanda sakatlandığı ve durumunun ciddi olduğu dile getirdi. ABD turunu kaçıracağı belirtilen Arjantinli yıldızın, La Liga’ya yetişmesinin bile zor olduğu dile getirildi. Barcelona’nın sağlık ekibinin, hemen tetkikler yaptığı ve sakatlığın birinci derece olduğu vurgulandı.


Sağ bacağından sakatlanan tecrübeli oyuncunun, ligin ilk haftasındaki Athletic Bilbao mücadelesini kaçırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Barcelonada Lionel Messi depremi

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