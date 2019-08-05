Barcelona'da Lionel Messi depremi

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Barcelona’nın dünyaca ünlü futbolcusu Lionel Messi, sakatlık krizle boğuşuyor. İspanya basınına yansıyan haberlerde, Messi’nin henüz ilk idmanda sakatlandığı ve durumunun ciddi olduğu dile getirdi. ABD turunu kaçıracağı belirtilen Arjantinli yıldızın, La Liga’ya yetişmesinin bile zor olduğu dile getirildi. Barcelona’nın sağlık ekibinin, hemen tetkikler yaptığı ve sakatlığın birinci derece olduğu vurgulandı.



Sağ bacağından sakatlanan tecrübeli oyuncunun, ligin ilk haftasındaki Athletic Bilbao mücadelesini kaçırmasına kesin gözüyle bakılıyor.