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31.10.2019 - 12:35 |

Barcelona'da Neymar seferberliği

Transferde gündemden hiç düşmeyen Neymar için Barcelona’nın kaptanı Pique harekete geçti, “Oyuncular olarak transferi için maaşlarımızda kesintiye gideriz” dedi.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Avrupa’da transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerden Neymar için Barcelona’da flaş bir gelişme yaşanıyor. PSG’ye gittiğinden bu yana Barça’ya geri dönüşüyle alakalı haberlerin yaygın olduğu Neymar için Katalan kulübünün kaptanı Gerard Pique konuştu.

İspanya’da demeçleri yer alan Pique’nin Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu ile görüştüğü ve Brezilyalı futbolcuyu istediklerini söylediği aktarıldı. Tecrübeli stoperin, Barça’nın başkanına, “Neymar’a Barcelona’nın kapıları açık. Başkan Bartomeu’ya maddi açıdan sıkıntı oluyorsa biz oyuncular olarak maaşlarımızdan kesintiye gitmeye hazırız” dediği kaydedildi.

Barcelonada Neymar seferberliği

Barcelonada Neymar seferberliği

 

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