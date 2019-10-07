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07.10.2019 - 16:32 |

Barcelona'da Victor Valdes ile yollar ayrıldı

Barcelona’nın efsane kalecisi Victor Valdes, antrenör olarak göreve geldiği kulübünde sadece 3 ay çalışabildi. U19 takımını çalıştıran Valdes gönderildi.

Barcelona'da Victor Valdes ile yollar ayrıldı

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

La Liga’nın dev kulübü Barcelona’da flaş bir gelişme yaşandı. İspanya medyasında geniş yer tutan haberde, Barcelona kulübü için efsane olarak bilinen isimlerden Victor Valdes’in kovulduğu belirtildi.

Marca’da da yer alan haberde, uzun yıllarca Barça’nın kalesini koruyan ve tarihi başarılar kazanan Victor Valdes, antrenör olarak U19 takımını çalıştırıyordu. Ancak eski takım arkadaşı Patrick Kluivert ile ciddi görüş ayrılıkları olan ve tartışmalar yaşayan Valdes’in göreve başladıktan sadece 3 ay sonra yolların ayrıldığı kaydedildi.

Kluivert ile idari konularda anlaşamayan Valdes’in danışmadan kendi kendine kararlar aldığı da eklendi.

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