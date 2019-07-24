Barcelona'ya Griezmann şoku! Atletico harekete geçti...

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İspanya'da Atletico Madrid ile Barcelona arasında Griezmann'ın transfer krizi devam ediyor.

İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü'nden 120 milyon euro serbest kalma bedeli ödenerek serbest kalan Fransız forvet Antoine Griezmann Barcelona'ya transfer olmuş, Atletico Madrid ise Barcelona ile Griezmann'ın sezon içinde anlaşmaya vardığını dolayısıyla 1 Temmuz'dan önceki serbest kalma bedeli olan 200 milyon euronun ödenmesi gerektiğini iddia etmişti.

Son olarak Sky Sport'ta yer alan habere göre; Atletico Madrid, Griezmann'ın lisansının askıya alınması için La Liga'ya başvurdu. Atletico ekibi, 200 milyon eurodan geriye kalan 80 milyon euronun ödenmesini istiyor.

Ayrıca; La Liga Başkanı Javier Tebas, Griezmann'ın lisansının askıya alınmasının mümkün olabileceğini açıkladı.