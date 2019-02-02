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02.02.2019 - 23:26 | | AA

Barcelona'yı Messi ipten aldı!

La Liga'da Barcelona, sahasında Valencia ile 2-2 berabere kaldı.

Barcelona'yı Messi ipten aldı!

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında oynanan maçta Barcelona, sahasında Valencia ile 2-2 berabere kaldı. Camp Nou Stadı'ndaki mücadelede konuk ekip, 24. dakikada Kevin Gameiro ve 32. dakikada Dani Parejo'nun penaltı golüyle 2-0 öne geçti.

Barcelona, Messi'nin biri penaltıdan olmak üzere 39 ve 64. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Lider Barcelona, bu beraberliğin ardından puanını 50'ye yükseltti.

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