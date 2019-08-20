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20.08.2019 - 21:23| Ä°STANBUL (AA)

BaÅŸak EraydÄ±n, ABD AçÄ±k'a erken havlu attÄ±

ABD AÃ§Ä±k Tenis TurnuvasÄ± tek kadÄ±nlar elemelerinde 1. tur maÃ§Ä±na Ã§Ä±kan milli sporcu BaÅŸak EraydÄ±n, ABD'li Asia Muhammad'e 2-0 yenildi.Â

BaÅŸak EraydÄ±n, ABD AçÄ±k'a erken havlu attÄ±

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Sezonun son grand slam tenis turnuvasÄ± ABD AÃ§Ä±k'Ä±n elemelerinde korta Ã§Ä±kan milli tenisÃ§i BaÅŸak EraydÄ±n, ABD'li rakibi Asia Muhammad'e 2-0 maÄŸlup oldu.

New York'ta dÃ¼zenlenen turnuvanÄ±n ilk eleme turunda, dÃ¼nya sÄ±ralamasÄ±nda 255. basamakta bulunan 25 yaÅŸÄ±ndaki BaÅŸak EraydÄ±n, dÃ¼nya 284 numarasÄ± 28 yaÅŸÄ±ndaki ABD'li Asia Muhammad ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Rakibine 1 saat 24 dakika sÃ¼ren karÅŸÄ±laÅŸmada 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 maÄŸlup olan BaÅŸak, turnuvaya ilk turda veda etti.

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