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25.11.2019 - 10:56 |

Başakşehir açıkladı! Roma maçı öncesi konser...

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir'in perşembe günü oynayacağı Roma maçı öncesinde şarkıcı Fettah Can'ın konser vereceği açıklandı.

Başakşehir açıkladı! Roma maçı öncesi konser...

UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya'da aldığı Wolfsberger galibiyetiyle 7 puanla liderlik koltuğuna oturan Medipol Başakşehir'den flaş hamle...

Temsilcimiz, perşembe günü Roma ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesi Stat Park Meydanı'nda konser verileceğini resmi Twitter hesabından duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Tüm futbolseverleri Perşembe günü @OfficialASRoma ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde Stat Park Meydanı'ndaki  @fettahcan
konserine bekliyoruz" denildi.

Başakşehir açıkladı Roma maçı öncesi konser...

 Başakşehir açıkladı Roma maçı öncesi konser...

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