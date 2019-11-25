 Başakşehir açıkladı Roma maçı öncesi konser...

UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya'da aldığı Wolfsberger galibiyetiyle 7 puanla liderlik koltuğuna oturan Medipol Başakşehir'den flaş hamle...

Temsilcimiz, perşembe günü Roma ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesi Stat Park Meydanı'nda konser verileceğini resmi Twitter hesabından duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Tüm futbolseverleri Perşembe günü @OfficialASRoma ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde Stat Park Meydanı'ndaki @fettahcan

konserine bekliyoruz" denildi.