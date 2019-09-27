Başakşehir - Çaykur Rizespor ile haftayı açıyor! Canlı bahis heyecanı Misli.com'da

BAŞAKŞEHİR – RİZESPOR

Spor Toto Süper Lig’de 6. Hafta heyecanı cuma akşamı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak olan İstanbul Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak olan mücadeleyle başlarken, her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranlar ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

Geçen hafta Beşiktaş’a konuk olan Okan Buruk’un ekibi, Crivelli’nin golüyle öne geçtiği maçta Burak Yılmaz’ın kaydettiği penaltı golüyle bir puanla ayrıldı. Yazın takıma katılan oyuncularının hala takıma alışma devresinde olduğu Başakşehir, geçen sezonki performansından uzakta. Geçen sezon ligde 17 maçta kalesini gole kapatan Başakşehir, bu sezon oynadığı 8 resmi maçta da gol yedi. Ev sahibinde önemli bir eksik yok.

Geçen hafta evinde Gazişehir Gaziantep’e evinde kaybeden Çaykur Rizespor, 8 puan çıkardığı 4 haftalık periyodun ardından bu sezonki ilk yenilgisini almış oldu. Son yıllarda ligde rakibine karşı pek şansı tutmayan Karadeniz temsilcisi, son 9 maçta Başakşehir’i sadece 1 kez yenebildi. Konuk ekipte Mostapha El Kabir’in sakatlığı sürüyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip arasındaki son 4 maç da karşılıklı gol var bitti.

Rizespor, son 19 deplasman maçının 17’sinde en azından bir gol attı.

Başakşehir’in ligde oynadığı son 17 lig maçının 16’sı Toplam 2-3 Gol aralığında bitti.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibi Başakşehir’in maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %60’tan fazlası ev sahibinin 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercih ise her iki takımın da gol bulacağı yönünde. Misli.com üyelerinin %12’inden fazlası maçın karşılıklı gol var şeklinde biteceğini düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Süper Lig’de 6. haftanın açılış karşılaşmasında Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.



Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir, sezona tutuk başladı. Geçen sezonki performanslarının altındalar. İyi bir kadroya sahip olsalar da Abdullah Avcı’dan sonra pek güven vermiyorlar. Çaykur Rizespor, İsmail Kartal yönetiminde sezona Gençlerbirliği ve Sivasspor galibiyetleriyle başlasa da son haftalar da düşüşte. 3 maçtır kazanamıyorlar. Sakatlığı bulunan El Kabir dışında eksikleri bulunmuyor.



İki takım arasında oynanan son 4 karşılaşmada taraflar birbirlerine gol atmayı başardı. Başakşehir favori olsa da tam güven vermiyorlar. Alternatif tercihlere yönelmekte fayda var. Var ve 2.5 gol üstü seçimleri cazip duruyor.