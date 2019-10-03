Başakşehir - Mönchengladbach: 1-1

UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir, evinde Alman temsilcisi Mönchengladbach'ı ağırladı. Temsilcimiz İstanbul Başakşehir sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede Başakşehir'in golünü 55. dakikada Edin Visca attı. Konuk ekipte ise golü 90+1. dakikada Patrick Herrmann attı.

Başakşehir bu sonuçla ilk puanını aldı. Gruptaki diğer mücalede de aynı skor oldu ve Wolfsberger evinde Roma ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir gruptaki 3'üncü maçında 24 Ekim'de evinde Wolfsberger'i ağırlayacak.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Stuart Attwell, Constantine Hatzidakis, Daniel Richard Cook (İngiltere)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, Aleksic (Dk. 46 Azubuike), İrfan Can Kahveci (Dk. 89 Mehmet Topal), Visca, Gulbrandsen, Crivelli (Dk. 78 Elia)

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt (Dk. 76 Bensebaini), Zakaria, Kramer (Dk. 64 Herrmann), Thuram, Plea (Dk. 46 Raffael), Neuhaus, Embolo

Goller: Dk. 55 Visca (Medipol Başakşehir), Dk. 90 1 Herrmann (Borussia Mönchengladbach)

Sarı kartlar: Dk. 13 Skrtel, Dk. 25 Caiçara, Dk. 86 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir), Dk. 40 Embolo, Dk. 53 Elvedi, Dk. 63 Kramer, Dk. 84 Herrmann (Borussia Mönchengladbach)

Maçtan dakikalar

3. dakikada sağdan Caiçara'nın ortasında ceza sahası sol çaprazında bulunan İrfan Can Kahveci, topu kafayla müsait durumdaki Aleksic'in önüne indirdi. Aleksic'in kontrol ettikten sonra yarım voleyle etkili şutunda, kaleci Sommer son anda müdahale etti ve meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

20. dakikada Kramer'in etkili ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Thuram'ın kafa vuruşunda, kaleci Mert topu kornere çeldi.

24. dakikada İrfan Can Kahveci'nin savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Crivelli, meşin yuvarlağı sağdan müsait durumda bindiren Visca'nın önüne bıraktı. Ceza sahasının sağında kaleciyle karşı karşıya kalan Visca'nın şutunda, top kaleci Sommer'den oyun alanına döndü.

36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin rakip yarı alanın ortalarından çok sert vuruşunda, kaleci Sommer meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.

52. dakikada Raffael'in kullandığı kornerde, ön direkte Lainer'in kafa vuruşunda kaleci Mert topu oyun alanına çeldi.

55. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Crivelli'nin savunma arkasına pasına hareketlenen ve topu ceza sahası içine kadar süren Visca'nın kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

90 1. dakikada Alman ekibi beraberliği yakaladı. Rakip yarı alanın ortalarından kullanılan serbest vuruşta, arka direkte Bensebaini'nin kafa vuruşunda üst direkten dönen topu Herrmann boş kaleye gönderdi: 1-1.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve takımlar sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.