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23.11.2019 - 14:36 |

Başakşehir'de Roma maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Roma ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Başakşehir'de Roma maçı hazırlıkları başladı

Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda Galatasaray mücadelesinde forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle idmana başladı.

5’e 2 pas oyununun ardından çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, Roma maçı hazırlıklarını 25 Kasım Pazartesi günü saat 17.00’de yapacağı idmanla sürdürecek.

Başakşehirde Roma maçı hazırlıkları başladı

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