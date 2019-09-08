BaÅŸakÅŸehir'den Ä°stanbulspor galibiyeti!

Milli maÃ§lar nedeniyle liglere verilen arada SÃ¼per Lig ekiplerinden Medipol BaÅŸakÅŸehir, hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± TFF 1. Lig takÄ±mlarÄ±ndan Ä°stanbulspor'u 1-0 yendi.Â

Esenyurt Necmi KadÄ±oÄŸlu StadÄ±'nda oynanan maÃ§ta Atilla KaraoÄŸlan, Mehmet Ali Akkor ve Kemal Mavi hakem Ã¼Ã§lÃ¼sÃ¼ gÃ¶rev yaptÄ±.Â

Turuncu-lacivertli ekip, mÃ¼sabakaya Volkan Babacan, Caicara, Skrtel, Epureanu, UÄŸur UÃ§ar, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Gulbrandsen, Aleksic, Arda Turan, Demba Ba ilk 11'i ile Ã§Ä±ktÄ±.

Ev sahibi Ä°stanbulspor ise Muhammed Alperen Uysal, OÄŸuzhan Berber, Mehmet YeÅŸil, Atchom, Tuncer Duhan Aksu, Onur ErgÃ¼n, Eslem Ã–ztÃ¼rk, Muhammed Enes DurmuÅŸ, Muhammed Demirci, Cajic, Ä°brahim YÄ±lmaz ilk 11'i ile baÅŸladÄ±.Â

37. dakikada Medipol BaÅŸakÅŸehir Ã¶ne geÃ§ti. Muhammed Demirci'nin hatalÄ± pasÄ±yla ceza sahasÄ± iÃ§i sol Ã§aprazÄ±nda topla buluÅŸan Mahmut Tekdemir, meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± kale sahasÄ± Ã¶nÃ¼nde uygun durumda bulunan Aleksic'e aktardÄ±. Bu oyuncunun dÃ¼zgÃ¼n vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak kaleci Muhammed Alperen Uysal'Ä±n saÄŸÄ±ndan aÄŸlara gitti: 0-1.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n kalan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde iki ekip de girdikleri pozisyonlarÄ± deÄŸerlendiremedi ve Medipol BaÅŸakÅŸehir, sahadan 1-0 galip ayrÄ±ldÄ±.