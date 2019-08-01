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01.08.2019 - 13:19| Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Başakşehir'den sürpriz hamle! 3.5 milyon euroya iki oyuncu...

Başakşehir’in, Hırvatistan’ın Gorica ekibinde forma giyen iki ileriye dönük orta saha oyuncusu için görüşme halinde olduğu ortaya çıktı. Her iki futbolcuyu da kadrosuna katması durumunda İstanbul ekibinin toplamda yaklaşık 3.5 milyon euro gibi bir bonservis bedeli ödeyeceği duyuruldu.

Başakşehir'den sürpriz hamle! 3.5 milyon euroya iki oyuncu...

Transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir’in Hırvatistan’dan iki oyuncuyu gündemine aldığı öne sürüldü. Hırvat basınında yer alan haberlere göre turuncu-lacivertliler Gorica ekibinin iki yıldız ismini kadrosuna katmak istiyor.

Takımın en önemli ismi olarak gösterilen 23 yaşındaki Kristijan Lovric ve Ugandalı Farouk Miya… Her ikisi de ileri dönük orta saha oyuncusu olan bu isimlerin geçen sezon Hırvat ligine damga vurdukları, ardından Başakşehir’in içinde yer aldığı bir çok Avrupa ekibinin dikkatini çektikleri belirtildi.

Başakşehir’in iki futbolcu için şu aralar görüşme halinde olduğu aktarıldı. Her iki futbolcuyu da kadrosuna katması durumunda Başakşehir’in toplamda yaklaşık 3.5 milyon euro gibi bir bonservis bedeli ödeyeceği duyuruldu. Her iki futbolcunun yeni sezona da çok formda girdiklerininse altı çizildi.

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