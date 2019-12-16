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16.12.2019 - 08:00 |

Başakşehir’in gözü Nyon’da

Medipol Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi bugün belli olacak.

Başakşehir’in gözü Nyon’da

Avrupa arenasındaki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi bugün belli olacak. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde düzenlenecek kura çekimi 14.00’te başlayacak. İlk olarak Türk temsilcisinin bulunmadığı Şampiyonlar Ligi’ndeki son 16 turu eşleşmeleri belirlenecek. Avrupa Ligi’ndeki son 32 turu kura çekimi ise 15.00’te gerçekleştirilecek.

Avrupa Ligi’nde grubunu lider bitiren 12 takım ile Şampiyonlar Ligi’nde grubunu 3. sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturacak. Medipol Başakşehir de aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kuraya seribaşı olarak girecek. Turuncu-lacivertli takım 2. torbadan Roma dışında bir ekiple eşleşecek.

Son 32 turu ilk maçları 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.

1. TORBA

M.Başakşehir
Ajax
Arsenal
Basel
Benfica
Braga
Celtic
Espanyol
Gent
Inter
LASK
Malmö
M.United
Porto
Salzburg
Sevilla

2. TORBA

APOEL
AZ Alkmaar
Leverkusen
Cluj
Brugge
Kopenhag
E.Frankfurt
Getafe
Ludogorets
Olympiakos
G.Rangers
Roma
Shakhtar
Sporting
Wolfsburg
Wolverhampton

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