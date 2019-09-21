Başka bir dünya!

İspanya futbolunun dev kulübü Barcelona, 2019-2020 sezonunun gelirini açıkladı. Barça, 1 milyar 47 milyon euroluk gelir elde edildiğini kamuoyuna sundu. Barcelona’dan yapılan resmi açıklamada, dünya üzerinde en fazla gelir elde eden kulüp oldukları kaydedildi.

Buna göre, 2011-12 sezonundan bu yana 9 yıldır üst üste kâr elde edildiği bildirildi. Katalan devinin 9 yıllık sürede kasasına kalan net paranın 213 milyon euro olduğu tespit edildi. Bordo-mavili kulübün giderinin ise 1.7 milyar euro olduğu ifade edildi.

Yüzde 8’lik bir gelir artışı yakalayan ve sezonu vergiler çıktığında 11 milyon euroluk kârla geçecek olan Barcelona, geçen yıl da 990 milyon euro gelir görmüştü. Barcelona’nın gelirlerinin artmasında sponsorluk ve reklam gelirlerinde yüzde 6’lık artış olmasının etkili olduğu vurgulandı.

Giderlerde en çok payı; futbolcu transferi ve maaşların aldığı iletildi. 120 milyon euroluk Antoine Griezmann transferi ve Lionel Messi’nin maaş bütçesi göze çarptı. Barcelona ayrıca 2020-2021 sezonunun gelir beklentisini de duyurdu ve yine 1 milyar euronun üzerine çıkılacağı aktarıldı.