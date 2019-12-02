SÃ¼per Lig'in 13. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'a 4-1 maÄŸlup olan Ä°stikbal Mobilya Kayserispor'da KuÃ¼p BaÅŸkanÄ± Berna GÃ¶zbaÅŸÄ±, "Ãœmitliyiz, mÃ¼cadele edeceÄŸiz." dedi.Â

MaÃ§Ä±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulunan GÃ¶zbaÅŸÄ±, yenildikleri iÃ§in Ã¼zgÃ¼n olduÄŸunu belirterek, "Ã–ncelikle Ã¼zgÃ¼nÃ¼m, yine maÄŸlubuz. Ama geÃ§en haftalara gÃ¶re biraz daha mÃ¼cadeleci bir oyun vardÄ±." diye konuÅŸtu.Â

Ãœmitli olduklarÄ±nÄ± vurgulayan GÃ¶zbaÅŸÄ±, "Bir tane golde sanki biraz hata var gibiydi ama ben hakemlerle ilgili konuÅŸmuyorum. 7 puanda kaldÄ±k ama Ã¼mitliyiz, mÃ¼cadele edeceÄŸiz. Ä°nÅŸallah devre arasÄ±nda iyi transferler yapÄ±p, bu kÃ¶tÃ¼ baÅŸlangÄ±cÄ±n iyi bitmesi iÃ§in elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

Gelecek haftalar iÃ§in umutlu olduklarÄ±nÄ± kaydeden GÃ¶zbaÅŸÄ±, "Ä°kinci yarÄ± biraz daha hareketliydik ama BeÅŸiktaÅŸâ€™ta bugÃ¼n iyiydi, kabul edelim. BakalÄ±m, biz daha yeni devraldÄ±k, gelecek haftalar iÃ§in umutluyuz. Bu saatten sonra Ã§ok ÅŸey gÃ¶zden geÃ§irmem gerekiyor. GeÃ§iriyordum ama kongre sÃ¼recini bekliyordum. Daha erken kararlar almak daha faydalÄ± olacak." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Mustafa TokgÃ¶z: "Adebayor'la yollarÄ±mÄ±zÄ± ayÄ±rdÄ±k. Bu maÃ§ son maÃ§Ä±ydÄ±"Â

Ä°stikbal Mobilya Kayserispor'da kulÃ¼p basÄ±n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mustafa TokgÃ¶z, Emmanuel Adebayor ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

MaÃ§Ä±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulunan TokgÃ¶z, "Adebayor'la yollarÄ±mÄ±zÄ± ayÄ±rdÄ±k. Bu maÃ§ son maÃ§Ä±ydÄ±. ArtÄ±k ara transfer dÃ¶nemini bekliyoruz. Bu dÃ¶nemde baÅŸÄ±rÄ±lÄ± transferler yaparak ikinci yarÄ±ya Ã§ok iddialÄ± bir Kayserispor getirmeyi planlÄ±yoruz, hedefimiz bu yÃ¶nde." diye konuÅŸtu.

"Golde topun dÄ±ÅŸarÄ±dan geldiÄŸi Ã§ok netti"

Siyah-beyazlÄ± takÄ±mÄ±n ikinci golÃ¼nÃ¼n kendilerini Ã§ok Ã¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydeden TokgÃ¶z, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â

"AslÄ±nda maÃ§ eÅŸit baÅŸladÄ± ama ilk golden sonra ikinci gol iÃ§in Ã§ok Ã¼zÃ¼ldÃ¼k. Bu golde topun dÄ±ÅŸarÄ±dan geldiÄŸi Ã§ok netti. VAR odasÄ± nasÄ±l kaÃ§Ä±rdÄ±, bu bizi Ã§ok Ã¼zdÃ¼. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n hakim olduÄŸu bir maÃ§tÄ±. Kayserispor'da genÃ§ oyuncularÄ±mÄ±z elinden geleni yaptÄ± ama yeterli olmadÄ±. BeÅŸiktaÅŸ'Ä± da iyi oyunundan dolayÄ± kutluyorum. Hakemlerimizin ve VAR odasÄ±nÄ±n bazÄ± kÄ±rÄ±lma anlarÄ± oluyor. Bu tÃ¼r deplasmanlar Ã§ok zor deplasmanlar. KazanmasÄ± gÃ¼Ã§, motivasyonu zor maÃ§lar. Ä°kinci goldeki durum kÃ¼Ã§Ã¼k bir detay olarak gelebilir ama bizim de hassas bir dÃ¶nemimiz. 3 puana Ã§ok ihtiyacÄ±mÄ±z vardÄ±, kaÃ§Ä±rdÄ±k. BeÅŸiktaÅŸ'Ä± tebrik ediyorum."

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