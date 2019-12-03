BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ahmet Nur Ã‡ebi, 1903 Karakartallar DerneÄŸi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen 3 AralÄ±k DÃ¼nya Engelliler GÃ¼nÃ¼ etkinliÄŸine katÄ±ldÄ±.Â

Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klama gÃ¶re 1903 Karakartallar DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Cengiz SarÄ±kaya ve dernek Ã¼yelerinin ev sahipliÄŸinde KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Belediyesi'ne ait HalkalÄ± Sosyal Tesisleri'nde dÃ¼zenlenen etkinlikte Ahmet Nur Ã‡ebi'nin yanÄ± sÄ±ra KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Belediye BaÅŸkanÄ± Kemal Ã‡ebi de yer aldÄ±.

Ahmet Nur Ã‡ebi, etkinlikte Ã§ocuklarla sohbet etti ve hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.Â

Ã‡ebi, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Belediye BaÅŸkanÄ± Kemal Ã‡ebi ile 1903 Karakartallar DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Cengiz SarÄ±kaya'ya da engelli bireyler iÃ§in gÃ¶sterdikleri hassasiyet ve dÃ¼zenlemiÅŸ olduklarÄ± organizasyon iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti.

Ã‡ebi, atletizm takÄ±mÄ±nÄ± aÄŸÄ±rladÄ±

Ahmet Nur Ã‡ebi, Vodafone Parkâ€™taki makamÄ±nda da Atletizm Åžubesi KoordinatÃ¶rÃ¼ Ã–mer Aras ile antrenÃ¶r ve sporcularÄ±nÄ± aÄŸÄ±rladÄ±.Â

Ziyarette, siyah-beyazÄ± kulÃ¼bÃ¼n asbaÅŸkanÄ± Fatih Hakan AvÅŸar da yer aldÄ±. Atletizm takÄ±mÄ±, TÃ¼rkiye KulÃ¼pler Kros Ligi ÅžampiyonasÄ±'nda kazandÄ±ÄŸÄ± ikincilik kupasÄ±nÄ± baÅŸkan Ahmet Nur Ã‡ebi'ye takdim etti. Ã‡ebi, sporcularÄ± tebrik etti ve baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±n devamÄ±nÄ± diledi.