Başkan oğlumla tehdit etti

İRFAN KURTULMUŞ / Kopenhag

Danimarkalı stoper, mavi-beyazlı kulübün Süper Lig’den düşmesi üzerine kâbus gibi günler yaşadığını bildirdi. Bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen üste 100 bin euro vererek takımdan gönderilmek istendiğini aktaran Kanstrup, “Başkan son toplantıda, ‘Kreşteki oğlunun güvenliğini garanti edemem’ deyince ayrılmak zorunda olduğumu anladım” dedi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un geçen sezon Süper Lig’de oynarken 6 ay süreyle formasını giyen Danimarkalı stoperi Pierre Kanstrup, Başkan Hüseyin Üneş’in kendisini tehdit etmesinden sonra kulüpten ayrıldığını ileri sürdü.

Danimarka Futbolcular Derneği’nin resmi sitesine bir röportaj veren 30 yaşındaki Kanstrup, Erzurumspor’un Süper Lig’den düşmesinin ardından bir sezon daha sözleşmesi olmasına rağmen mavi-beyazlı takıma veda etmek zorunda kalmasını detaylarıyla anlattı. Erzurumspor gibi bir kulübe geldiğinde iyi bir sözleşmesi olduğunu ve “krallar gibi” muamele gördüğünü belirten Kanstrup, kulübün 1. Lig’e düşmesinin ardından adeta kâbusu yaşadığını aktardı.



3’te 2 indirim!

Pierre Kanstrup, Türkiye 1. Ligi’nde 5 yabancının oynamasına izin verildiği için Erzurumspor’un kadrosunda bulunan 12 yabancıdan gidecekler arasında kendisinin de bulunduğunu ifade etti.

Başkan Hüseyin Üneş’in kendisini tercüman aracılığıyla çağırdığı ilk toplantıda, 100 bin euro getirmesi ve kalan 12 aylık maaşından da feragat etmesi durumunda serbest kalacağı teklifi yaptığını bildiren Danimarkalı stoper bunu kabul etmediğini söyledi. Kanstrup, Başkan Üneş’in ikinci toplantıda bağırıp, çağırdıktan sonra bu kez maaşından yüzde 66 indirim yapması halinde takımda kalabileceği önerisinde bulunduğunu ancak bunu da geri çevirdiğini dile getirdi.



Menajerini aradı

Kadrodan ayrılacak futbolcuların 40 gün boyunca A takımdan ayrı olarak farklı bir sahada yalnızca koştuğunu belirten Kanstrup, yaptıkları üçüncü toplantıda Hüseyin Üneş’in tehdit etmesi sonucu Erzurum’u terk etme kararı aldığını söyledi.

Hüseyin Üneş’in tercüman aracılığıyla yapılan son toplantıda bir hayli sinirli olduğunu aktaran Danimarkalı futbolcu, başkanın, kreşe giden küçük oğlunu hedef alan, “Oğlunun güvenliğini garanti edemem” tehdidinde bulunduğunu savundu. Kanstrup bu olayın hemen ardından menajerini arayarak, şehirde ve kulüpte daha fazla kalamayacağını anladığını bildirdiğini vurguladı.

Erzurum’a gittiği ilk günlerde kulübün oğlunu bir kreşe yerleştirdiğini aktaran tecrübeli futbolcu, başkanın ciddi tehdidi ardından, “Sabah kreşte güler yüzlü pedagoglara bıraktığımız çocuğumuzu acaba saatlerce karanlık bir odada bırakırlar mı?” düşüncesine kapılmaya başladığını kaydetti.

‘Süper Lig’e çıkarsak senin kulübün burası!’

Norveç’in Valerenga kulübüne transfer olan Pierre Kanstrup, Erzurumspor’dan erken ayrılmasına yaptığı tehditle neden olan Başkan Hüseyin Üneş’in sanki hiçbir şey olmamış gibi kentten ayrılırken, “Takım Süper Lig’e tekrar çıkarsa senin yerin burası!” dediğini belirterek, bu sözleri tuhaf bulduğunu söyledi. Erzurum’da geçirdiği ilk günlerde 2 metre kara rağmen mutlu olduğunu kaydeden Kanstrup, başından geçen tatsız olayların diğer futbolcuları etkilememesi dileğinde bulundu. Deneyimli futbolcu, başka bir kulüpten teklif gelmesi durumunda Türkiye’ye yeniden gidebileceğini ifade ederken, yaşadığı bu kâbusun bazı kulüplerde yaşanabildiğinin altını çizdi.