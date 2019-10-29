Basketbol kulüplerinden anlamlı hareket

Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken bu kutlamalara ve mesajlara basketbol kulüpleri sosyal medyadan dahil oldu.

Beşiktaş Sompo Sigorta, mesajlaşmayı #SenHepBenimYanımdasın etiketine "Islak bir yolda yalnız yürürken..." notu düşerek başlatırken Fenerbahçe Beko hesabını etiketledi.

Sarı lacivertli takım bu mesaja, "Bambaşka bir şeyi düşünürken, aklımdasın" #SenHepBenimYanımdasın şeklinde yanıt vererek bu kez de Darüşşafaka Tekfen'i etiketledi.

Yeşil siyahlı ekip Fenerbahçe'nin bu tweetine ,"Geçmiş değil bugün gibi..." diyerek cevap verdi. Etiketlenme sırası ise Galatasaray Doğa Sigorta'daydı...

Sarı kırmızılı takım Daçka'nın bu anlamlı mesajını, "Yaşıyorum hala seni..." cevabıyla karşıladı ve bir diğer İstanbul ekibi Anadolu Efes'ten cevap bekledi.

Anadolu Efes bu mesajı karşılıksız bırakmadı ve, "Gündüzümde gecemdesin" notunu düştü.

Bu kez tweet atma sırası Arel Büyükçekmece Basketbol Kulübü'ndeydi... Süper Lig ekiplerinden Arel Büyükçekmece, "Çalınmasın, söylenmesin..." diyerek bu anlamlı hareketi sonlandırdı.

Takımların bu dayanışması büyük alkış alırken, #SenHepBenimYanımdasın etiketine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetin 96. yılı dolayısıyla binlerce mesaj atıldı.

İşte o paylaşımlar