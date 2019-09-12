12.09.2019 - 10:32| Ä°STANBUL (AA)
Basketbolda finalistler belli oluyor
2019 FIBA DÃ¼nya KupasÄ±'nda heyecan yarÄ±n oynanacak iki yarÄ± final mÃ¼cadelesiyle devam edecek.Â
Ã‡in'in ev sahipliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtirilen 2019 FIBA DÃ¼nya KupasÄ±'ndaki ilk yarÄ± final maÃ§Ä±nda Ä°spanya ile Avustralya final biletini almak iÃ§in karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
BaÅŸkent Pekin'deki Wukesong Arena'da yapÄ±lacak karÅŸÄ±laÅŸma TSÄ° 11.00'de baÅŸlayacak.
GÃ¼nÃ¼n ikinci yarÄ± final maÃ§Ä±nda ise DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ±n favorilerinden SÄ±rbistan'Ä± eleyen Arjantin ile ABD'yi turnuva dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±rakan Fransa karÅŸÄ±laÅŸacak.
AynÄ± salonda oynanacak mÃ¼cadele TSÄ° 15.00'te baÅŸlayacak.
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