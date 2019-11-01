Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:



13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)



15.15 Pınar Karşıyaka-Türk Telekom (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)



17.30 TOFAŞ-Galatasaray Doğa Sigorta (TOFAŞ)



20.00 OGM Ormanspor-Gaziantep Basketbol (Ankara)



3 Kasım Pazar:



13.00 Fenerbahçe Beko-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)



15.15 Anadolu Efes-Sigortam.net İTÜ Basket (Sinan Erdem)



17.30 Darüşşafaka Tekfen-Bahçeşehir Koleji (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



20.00 Teksüt Bandırma-Frutti Extra Bursaspor (Banvit Kara Ali Acar)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:



15.15 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Öznur Kablo (M. Sait Zarifoğlu)



16.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol (Adana Atatürk)



3 Kasım Pazar:



14.00 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Galatasaray (Servet Tazegül)



15.15 Beşiktaş TRC İnşaat-Çankaya Üniversitesi (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)



16.00 BOTAŞ-Samsun Canik Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)



16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-İzmit Belediyespor (Antakya)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:



16.30 Anadolu Basket-Konyaspor (TOBB ETÜ)



18.00 Bornova Belediyespor-Merkezefendi Belediyespor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)



Yarın:



15.00 Akhisar Belediyespor-Final Gençlik (Akhisar Belediye)



16.00 Mamak Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor (Mamak Belediyesi)



17.00 Gemlik Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Gemlik)



17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Fethiye Beşkaza)



17.00 Yalovaspor-Petkimspor (90. Yıl)



3 Kasım Pazar:



15.00 Bandırma Kırmızı-Samsunspor (Banvit Kara Ali Acar)



Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün:

14.00 Antalya 07 Basketbol-BOTAŞ Gelişim (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)



18.00 1881 Düzce Belediyespor-Nesibe Aydın (Kalıcı Konutlar Merkez)



18.00 Bayraklı Belediyespor-Edremit Belediyesi Gürespor (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)



Yarın:



14.00 Bursa Büyükşehir-Fenerbahçe Gelişim (Yıldırım Şahin Başol Spor Kompleksi)



14.00 Yalova VİP-Mardin Büyükşehir Başak (90. Yıl)



15.00 Emlak Konut-Sakarya Yükseliş (Complex Istanbul)



3 Kasım Pazar:



14.00 Mersin Üniversitesi-Urla Belediyespor (Mersin Üniversitesi)



16.00 İstanbul Üniversitesi-Bosna 34 (Ahmet Cömert)

