Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBasketbolBasketbolda haftanın programı
01.11.2019 - 09:17 | | İSTANBUL (AA)

Basketbolda haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları  oynanacak. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Türkiye  Basketbol 1. Ligi'nde 4. hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 6.  hafta müsabakaları yapılacak.

Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört  ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi
Yarın:
  
    13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol  (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
  
    15.15 Pınar Karşıyaka-Türk Telekom (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
  
    17.30 TOFAŞ-Galatasaray Doğa Sigorta (TOFAŞ)
  
    20.00 OGM Ormanspor-Gaziantep Basketbol (Ankara)
  
    3 Kasım Pazar:
  
    13.00 Fenerbahçe Beko-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (Ülker Spor ve  Etkinlik)
  
    15.15 Anadolu Efes-Sigortam.net İTÜ Basket (Sinan Erdem)
  
    17.30 Darüşşafaka Tekfen-Bahçeşehir Koleji (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
  
    20.00 Teksüt Bandırma-Frutti Extra Bursaspor (Banvit Kara Ali Acar)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
 Yarın:
  
    15.15 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Öznur Kablo (M. Sait Zarifoğlu)
  
    16.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol  (Adana Atatürk)
  
    3 Kasım Pazar:
  
    14.00 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Galatasaray (Servet Tazegül)
  
    15.15 Beşiktaş TRC İnşaat-Çankaya Üniversitesi (BJK Akatlar Spor ve  Kültür Kompleksi)
  
    16.00 BOTAŞ-Samsun Canik Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)
  
    16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-İzmit Belediyespor (Antakya)
Türkiye Basketbol 1. Ligi
    Bugün:
  
    16.30 Anadolu Basket-Konyaspor (TOBB ETÜ)
  
    18.00 Bornova Belediyespor-Merkezefendi Belediyespor (Altındağ Atatürk  Spor Kompleksi)
  
    Yarın:
  
    15.00 Akhisar Belediyespor-Final Gençlik (Akhisar Belediye)
  
    16.00 Mamak Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor (Mamak Belediyesi)
  
    17.00 Gemlik Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Gemlik)
  
    17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir  Belediyespor (Fethiye Beşkaza)
  
    17.00 Yalovaspor-Petkimspor (90. Yıl)
  
    3 Kasım Pazar:
  
    15.00 Bandırma Kırmızı-Samsunspor (Banvit Kara Ali Acar)
  

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün: 
    14.00 Antalya 07 Basketbol-BOTAŞ Gelişim (Akdeniz Üniversitesi Gazi  Mustafa Kemal)
  
    18.00 1881 Düzce Belediyespor-Nesibe Aydın (Kalıcı Konutlar Merkez)
  
    18.00 Bayraklı Belediyespor-Edremit Belediyesi Gürespor (Bayraklı  Mustafa Kemal Atatürk)
  
    Yarın:
  
    14.00 Bursa Büyükşehir-Fenerbahçe Gelişim (Yıldırım Şahin Başol Spor  Kompleksi)
  
    14.00 Yalova VİP-Mardin Büyükşehir Başak (90. Yıl)
  
    15.00 Emlak Konut-Sakarya Yükseliş (Complex Istanbul)
  
    3 Kasım Pazar:
  
    14.00 Mersin Üniversitesi-Urla Belediyespor (Mersin Üniversitesi)
  
    16.00 İstanbul Üniversitesi-Bosna 34 (Ahmet Cömert)
 

    Başkan Elcuman : "Tüm konsantremiz Fenerbahçe maçında"
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beraber oynatma planı

    Beraber oynatma planı

    Savunma paketi

    Savunma paketi

    Yeniden Ljajic

    Yeniden Ljajic

    Karaman’ın gözü yolda

    Karaman’ın gözü yolda

    Sıradaki Haber