Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern MÃ¼nih, sahasÄ±nda Schalke 04'Ã¼ 5-0 yendi.Â

Bayern MÃ¼nih, Bundesliga'nÄ±n 19. haftasÄ±nda Allianz Arena'da Schalke 04'Ã¼ konuk etti.

Bayern MÃ¼nih, ilk yarÄ±yÄ± 6. dakikada Robert Lewandowski ve 45+2. dakikada Thomas MÃ¼ller'in golleriyle 2-0 Ã¶nde tamamladÄ±.Â

Ä°kinci yarÄ±da da Ã¼stÃ¼n bir oyun sergileyen Bavyera ekibi, 50. dakikada Leon Goretzka, 58. dakikada Thiago Alcantara ve 89. dakikada Serge Gnabry ile 3 gol daha bularak karÅŸÄ±laÅŸmadan 5-0 galip ayrÄ±ldÄ±.

Â Schalke 04'te milli futbolcu Ozan Kabak ile Almanya Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n TÃ¼rk asÄ±llÄ± oyuncusu Suat Serdar, ilk 11'de baÅŸladÄ±klarÄ± maÃ§ta 90 dakika forma giydi.Â

Mavi-beyazlÄ±larda forma giyen diÄŸer milli futbolcu Ahmed Kutucu, 57. dakikada oyuna dahil oldu.Â

Bayern MÃ¼nih, bu galibiyetle 39 puanla 2. sÄ±rada yer aldÄ±. Schalke 04 ise 33 puan ve maÃ§ fazlasÄ±yla 5. sÄ±rada bulunuyor.Â

Lider Leipzig deplasmanda yenildi

Bundesliga'da lider durumda bulunan Leipzig, deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 2-0 maÄŸlup oldu. Frankfurt takÄ±mÄ±nÄ±n gollerini 48. dakikada Almamy Toure ve 90+4. dakikada Filip Kostic attÄ±.

Bu sezon Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ maÄŸlubiyetini yaÅŸayan Leipzig 40 puanla liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken, Eintracht Frankfurt 24 puanla 9. sÄ±raya yÃ¼kseldi.Â

GÃ¼nÃ¼n diÄŸer karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nda Borussia MÃ¶nchengladbach sahsÄ±nda Mainz 05'i 3-1 ve Hertha Berlin deplasmanda Wolfsburg'u 2-1 maÄŸlup etti.

Union Berlin sahasÄ±nda Augsburg'u 2-0, Paderborn da deplasmanda Freiburg'u aynÄ± skorla yendi.Â

Bundesliga'da 19. hafta, yarÄ±n oynanacak Werder Bremen-Hoffenheim ve Bayer Leverkusen-Fortuna DÃ¼sseldorf karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla tamamlanacak.

Hamit AltÄ±ntop'un en iyi anlarÄ±