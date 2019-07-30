Bernal, Falcao transferini gölgede bıraktı

Fransa Bisiklet Turu’nun kazanarak bunu başaran ilk Kolombiyalı olan Egan Bernal, ülkesini büyük bir mutluluğa sürükledi. Güney Amerika ülkesinde televizyonlar zaferi son dakika gelişmesi olarak geçerken, internet siteleri birinci haber yaptılar.

Büyük coşku yaşanıyor

Yarışı dev ekranlardan izleyen halkın sokaklarda kutlama yapmasına dek varan büyük bir coşku yaratan 22 yaşındaki bisikletçinin zaferi, bir süreliğine futbolun geri plana itilmesiyle de sonuçlandı. Ülkede şu günlerde bir numaralı gündem futboldaki transferlerdi.

Her gün Falcao konuşuluyordu

Kolombiya’nın yetiştirdiği en önemli futbolculardan olan Radamel Falcao’nun Monaco’dan Galatasaray’a olası transferi de her gün haberlere konu olan en önemli gündem maddeleri arasındaydı.

1 numaralı gündem oldu

Genç bisikletçinin zaferi, sarı-kırmızılıların kadrosuna katmaya çalıştığı 1 numaralı transfer hedefine yönelik gelişmeleri de gölgede bıraktı. Ülke gündemine damgasını vuran Bernal, ülkesinde 1 numaralı spor olan futbolun yerine bir anda bir bisikletçi olarak ilk sırayı aldı.