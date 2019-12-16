Bernard Mensah ilk yarıyı kapattı!

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı orta saha oyuncusu Bernard Mensah, sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapattı.

Mensah, Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısında oyunu terk etmek zorunda kalmıştı. Bir taraftarın 'sakatlığın nasıl sorusuna?' Mensah, "Yürüyemiyorum bile, bir daha oynayamam" ifadelerini kullandı.

İsmi F.Bahçe ve Beşiktaş ile anıldı

Yıldız futbolcunun adı transfer dönemi için Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu. 25 yaşındaki Ganalı oyuncu bu sezon 13 karşılaşmada forma giydi ve 4 asist yaptı.