16.12.2019 - 17:53 |
Bernard Mensah ilk yarıyı kapattı!
İstikbal Mobilya Kayserisporlu Bernard Mensah, sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapattı. Transferin gözde isimlerinden olan Mensah ile özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu. Ganalı isim bu sezon 13 karşılaşmada forma giydi
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı orta saha oyuncusu Bernard Mensah, sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapattı.
Mensah, Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısında oyunu terk etmek zorunda kalmıştı. Bir taraftarın 'sakatlığın nasıl sorusuna?' Mensah, "Yürüyemiyorum bile, bir daha oynayamam" ifadelerini kullandı.
İsmi F.Bahçe ve Beşiktaş ile anıldı
Yıldız futbolcunun adı transfer dönemi için Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu. 25 yaşındaki Ganalı oyuncu bu sezon 13 karşılaşmada forma giydi ve 4 asist yaptı.