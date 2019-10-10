 Beşiktaş, 4 adayla seçime gidiyor

Beşiktaş Kulübü'nde 20 Ekim'de gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkan adayları belli oldu: Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay, Ahmet Nur Çebi ve İsmail Ünal adaylıklarını açıkladı.

Adalı: Düzeyli ve güzel bir seçim olsun

Belgelerini teslim ettikten sonra kısa bir açıklama yapan Adalı, "Teşekkür ederim. Önümüzdeki seçim için tüm aday olacak arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Camiamız için inşallah hayırlı uğurlu olur. Düzeyli ve güzel bir seçim olsun. Herkese başarılar diliyorum. Sizin de bildiğiniz gibi zor bir dönemden geçiyoruz. Camiamızın bu dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu kadar başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. Beşiktaşımız için inşallah hayırlı olur ve güzel günler olur" ifadelerini kullandı.

Çebi: Beşiktaş'a sahip çıkanları görmekten mutluluk duydum

Divan Kurulu'na yönetim kurulu listesini sunan adaylardan Ahmet Nur Çebi, "Bütün adaylara başarılar diliyorum. Beşiktaş'a sahip çıkanları görmekten mutluluk duydum" açıklamasını yaptı.

Tekinoktay avukatı aracılığıyla yönetim listesini sundu

Son seçimde yarışa giren Hürser Tekinoktay, yeniden başkan adayı olduğunu avukatı aracılığıyla açıkladı ve yönetim listesi divana sundu.

Tekinoktay'ın listesini, avukatı olan Aker Çıtak, Divan Kurulu'na verirken şu ifadeleri kullandı: "Başkan adayımız Hürser Tekinoktay'ın adaylığı Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. Beşiktaş zor günlerden geçiyor ama bu camia zor günlerden kurtulmayı bilecektir. Camiamız içinden çok yürekli yöneticiler ve başkanlar çıkarmıştır, çıkaracaktır da. Bu seçimde kim başkan olursa olsun, yönetime hangi arkadaşlarımız gelirse gelsin, başarılı sonuçlar alarak Beşiktaş'ı bu sıkıntılı zamanlardan kurtarmayı bileceklerdir. Hayırlı olsun, Beşiktaş'ı özlenen güzel günlerine kavuşturacak bir başkana ve yönetime kavuşuruz diye umut ediyorum. Hürser Bey'in hem vekili hem de genel kurul üyesi olarak işlerine ben yardımcı olduğum için, bu başvuruyu vekili olarak benim yapmamı istedi. Kendisi daha sonra bizzat camiaya bir açıklamada bulunacak."

Serdal Adalı'nın listesi:

Hüseyin Yücel

Doğan Küçükemre

Melih Aydoğdu

Serkan Yazıcıoğlu

Erdal Karacan

Uğur Fora

Erdal Karacan

Numan Akpınar

Deniz Atalay

Ahmet Nur Çebi'nin listesi:

Emre Kocadağ

Erdal Torunoğulları

Kemal Erdoğan

Bekan Gocay

Çağdaş Abraş

Ahmet Aksu

Selan Ersu

Erkan Doğruer