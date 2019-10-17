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17.10.2019 - 13:50 | | İSTANBUL (AA)

Beşiktaş 5 eksikle çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş 5 eksikle çalıştı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana, rehabilitasyon ile bireysel çalışma süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup ve Georges Kevin N'Koudou katılmadı.

Antrenmanda futbolcular, ısınma bölümünün ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol çalışması yaptı. Taktik programın ardından yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla idman sona erdi.

MKE Ankaragücü karşılaşması için yarın sabah Ankara'ya gidecek Beşiktaş, hazırlıklarını da başkentte tamamlayacak.

 

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