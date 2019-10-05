BeÅŸiktaÅŸ, Alanyaspor'a hazÄ±r!

BeÅŸiktaÅŸ, SÃ¼per Lig'in 7. haftasÄ±nda yarÄ±n Aytemiz Alanyaspor ile sahasÄ±nda oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â

Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ± yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen idmanda, kondisyon ve taktik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

IsÄ±nma ve koÅŸu Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile baÅŸlayan idmanÄ±n, pas ve top kapma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile devam ettiÄŸi bildirildi. Taktik programÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar ile sÃ¼ren antrenmanÄ±n tam sahada yapÄ±lan Ã§ift kale taktik maÃ§Ä± ve ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile sona erdiÄŸi kaydedildi.Â

Aytemiz Alanyaspor maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayan siyah-beyazlÄ± ekip, tesislerinde kampa girdi.