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HaberlerBeÅŸiktaÅŸBeÅŸiktaÅŸ, Alanyaspor'a hazÄ±r!
05.10.2019 - 20:39 | | AA

BeÅŸiktaÅŸ, Alanyaspor'a hazÄ±r!

BeÅŸiktaÅŸ, SÃ¼per Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile sahasÄ±nda oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â

BeÅŸiktaÅŸ, Alanyaspor'a hazÄ±r!

BeÅŸiktaÅŸ, SÃ¼per Lig'in 7. haftasÄ±nda yarÄ±n Aytemiz Alanyaspor ile sahasÄ±nda oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â 

Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ± yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen idmanda, kondisyon ve taktik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

IsÄ±nma ve koÅŸu Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile baÅŸlayan idmanÄ±n, pas ve top kapma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile devam ettiÄŸi bildirildi. Taktik programÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar ile sÃ¼ren antrenmanÄ±n tam sahada yapÄ±lan Ã§ift kale taktik maÃ§Ä± ve ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile sona erdiÄŸi kaydedildi.Â 

Aytemiz Alanyaspor maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayan siyah-beyazlÄ± ekip, tesislerinde kampa girdi.

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