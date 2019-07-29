Beşiktaş, Apollon Larissa'yı yıkamadı!

Beşiktaş, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında Yunanistan ekibi Apollon Larisas ile 0-0 berabere kaldı.



Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren siyah beyazlılar, ikinci hazırlık maçında Yunanistan ekibi Apollon Larisas ile karşılaştı. Bischofshofen Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Eibar maçının kadrosunu bir oyuncu dışında bozmadı. Sakatlık geçiren Roco'nun yerine Mirin'i oynatan Avcı'nın 11'i; Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Boyd, Ljajic, Quaresma ve Güven'den oluştu.Bir önceki maça göre hücumda daha etkili bir performans ortaya koyan Beşiktaş, ilk yarıda Ljajic'le iki, Boyd ve Dorukhan'la ise bir pozisyondan yararlanamadı.



Abdullah Avcı, 0-0 biten ilk devrenin ardından ikinci yarıya Mirin'in yerine Medel'i alarak başladı. Bu devredeki bir diğer değişiklik saha içinde oldu ve Quaresma asıl mevkisi olan sağ kanada geçerken Boyd sol kanatta oynadı. İki takım adına da pozisyonun olmadığı 25 dakikadan sonra Avcı, ikinci yarıda oyuna giren Medel haricinde tüm kadroyu kenara alarak genç futbolcuların ağırlıkta olduğu kadroya döndü. Kalan dakikalarda Umut Nayir ile iki net pozisyonu kaçıran Beşiktaş, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.