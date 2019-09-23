Süper Toto Süper Lig'⁬de zorlu bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Her iki takımın da 1 galibiyeti bulunuyor ve 4 puandalar... Avrupa sınavına da iyi başlayamayan iki takımın deyim yerindeyse deli gibi 3 puana ihtiyacı var. Taraftarın yanıt aradığı soru ise "Beşiktaş Başakşehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" şeklinde...

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Başakşehirspor maçı bu akşam saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

KARŞILAŞMANIN MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Abdoulay Diaby, Adem Ljajic, Kevin N'Koudou, Burak Yılmaz (Güven Yalçın)

Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Martin Skrtel, Alexandru Epureanu, Gaël Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Arda Turan (Robinho), Enzo Crivelli

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Beşiktaş’ta kırmızı kart cezalıları Muhammed Elneny ve Domagoj Vida ile sakatlıkları bulunan Victor Ruiz ve Enzo Roco karşılaşmada forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı takımda uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Burak Yılmaz ile sakatlığı geçen Oğuzhan Özyakup’un yarın maçın 21 kişilik kadrosunda yer alması bekleniyor.

Takımda ayrıca 3 sarı kartı bulunan Adem Ljajic, yarın forma giyip bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 6. haftada deplasmandaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.

STOPER SIKINTISI

Beşiktaş’ta karşılaşma öncesi stoperde görev alan oyuncuların yokluğu teknik heyeti düşündürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, kart cezalısı Vida ile sakatlıkları olan Ruiz ve Roco’nun yokluğunda stoperde zorunlu olarak başka oyunculara görev verecek.

Karşılaşmada siyah-beyazlı takımda bu mevkide Necip Uysal ve Atiba Hutchinson’un forma giymesi bekleniyor.

KALESİNİ KAPATAMIYOR

Beşiktaş, bu sezon çıktığı resmi maçlarda kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Lig’inde şu ana kadar oynadığı 5 maçın 4’ünde gol yedi. Beşiktaş, resmi maçlarda attığı 8 gole karşın kalesinde 11 gol gördü.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR KARŞISINDA ZORLANIYOR

Beşiktaş, daha önce resmi maçlarda 24 kez karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir’i sadece 5 kez yenebildi.

İki ekip arasında 22’si Süper Lig, 2’si Türkiye Kupası’nda olmak üzere geride kalan 24 resmi maçtan 7’sini Medipol Başakşehir, 5’ini Beşiktaş kazandı; 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Rekabette Medipol Başakşehir 29, siyah-beyazlılar ise 27 gol attı.

SAHASINDA 13 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Beşiktaş, Süper Lig’de sahasında çıktığı son 13 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi. Vodafone Park’taki son lig mağlubiyetini geçen sezonun 12. haftasında, 11 Kasım 2018’de 2-1’lik skorla Demir Grup Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlı takım, daha sonra evinde oynadığı maçlarda yenilgi görmedi.

Beşiktaş, sahasındaki son 13 müsabakadan 9 galibiyet, 4 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, ayrıca ligde sahasındaki son 30 müsabakada ise gol atmayı başardı.