Başkan Orman: Aday olmayacağım

Vodafone Park'ta Özersoylar Grubu ile yapılan iş birliğinin tanıtımı toplantısında, başkanlığa aday olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Orman, "Üç hafta önce Sompo Sigorta ile yapılan anlaşma toplantısında kararımı açıklamıştım. Söyleyeceklerimin hepsini o günkü basın toplantısında söyledim. Konunun içeriğini neden, niçin ve ne hissiyatlı olduğunu ifade ettim. Bu ifadelerimle beraber bir kararımın olduğunu söyledim. Üç hafta önce burada kararımı açıklamıştım. O günden bu yana kararımda bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

Daha önce yaptığı açıklamayla ilgili görüntüleri herkesin izleyebileceğini kaydeden Orman, başkanlık için ismi geçenlerin de hala açıklama yapmamasıyla ilgili soruyu, "Kongre kararı aldım. Sonuçta kongreye kadar kulübü yönetiyoruz. Aday olmayacağımı söyledim. Bu dakikadan sonra kaldıraç noktası ben değilim. O soruları bana değil muhataplarına sormanız lazım. Her şeyi net anlattım. Anlattığım netlikte de sonrasında herhangi bir açıklama yapmadım." diye yanıtladı.