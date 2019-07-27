27.07.2019 - 14:49
Beşiktaş, Douglas'ı resmen açıkladı!
Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş, Douglas'la 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Beşiktaş yaptığı resmi açıklamayla geçen sene Sivasspor'da forma giyen Douglas'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Yıldız oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirten Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;
Douglas Pereira dos Santos Beşiktaş’ta
Futbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Douglas Pereira dos Santos ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Douglas Pereira dos Santos’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz.