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27.07.2019 - 14:49

Beşiktaş, Douglas'ı resmen açıkladı!

Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş, Douglas'la 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Beşiktaş, Douglas'ı resmen açıkladı!

Beşiktaş yaptığı resmi açıklamayla geçen sene Sivasspor'da forma giyen Douglas'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Yıldız oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirten Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;

Douglas Pereira dos Santos Beşiktaş’ta

Futbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Douglas Pereira dos Santos ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Douglas Pereira dos Santos’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz.

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