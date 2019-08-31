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31.08.2019 - 14:02

Mohamed Elneny resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mohamed El Neny'i kadrosuna kattı.

Mohamed Elneny resmen Beşiktaş'ta

Gary Medel ile yollarını ayıran Beşiktaş, o bölgedeki boşluğunu Mısırlı futbolcu El Neny ile doldurdu. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonlu kiralandığı belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten transfere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Mohamed Elneny'nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için Arsenal kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mohamed Elneny’e Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

Nacho Monreal ve Cazorla’nın müthiş oyunu.
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