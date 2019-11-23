Beşiktaş hazır!

Beşiktaş, Süper Lig’in 12. haftasında bugün deplasmanda İttifak Holding Konyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve pres oyunlarıyla süren idman, tam sahada yapılan taktik ağırlık maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.



Beşiktaş’ta tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Erdem Seçgin’in antrenmana katılmadığı ifade edildi. Siyah-beyazlı takım, dün itibariyle Konya’ya gitti ve taraftarları tarafından karşılandı.