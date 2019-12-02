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02.12.2019 - 10:13 |

Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de 13. haftanın kapanış maçı Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanacak. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada Beşiktaş'ın acil 3 puana ihtiyacı var. Peki, Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 13. haftasında 6. sıradaki Beşiktaş ligin son sırasında bulunan Kayserispor'u ağırlıyor. Kara Kartal mücadeleden 3 puanla ayrıldığı takdirde 3'üncü sıraya yerleşecek. Bu nedenle siyah-bayzlılar için müsabaka çok kritik... Her iki takım taraftarı mücadeleyi kaçırmak istemezken "Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu gündemde....

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Kayserispor maçı bu akşam saat 20.00'de Vodafone Arana'da oynanacak. Karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Caner’le devam

Kartal, Kayserispor maçının son hazırlığını dün yaptı. Ruiz’in yokluğunda Enzo Roco’ya şans tanıyacak olan Abdullah Avcı’nın, sağ kanatta yine Caner’e forma vereceği belirtildi. Siyah-beyazlı hocanın, N’Koudou’yu hamle oyuncusu olarak düşündüğü ifade edildi.

Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman Saat kaçta, hangi kanalda Muhtemel 11ler...

 

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