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29.11.2019 - 13:47 | | İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş sağanak altında çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'de pazartesi günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Beşiktaş sağanak altında çalıştı

Sağanak yağış altında, basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda dün akşam Slovan Bratislava ile oynanan karşılaşmada forma giyen siyah-beyazlı futbolcular, yenileme çalışması yaptı. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Victor Ruiz, Atiba Hutchinson ve Kartal Kayra Yılmaz katılmadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarına geçildi. Antrenman, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

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