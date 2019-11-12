Beşiktaş Sompo Sigorta-Falco: 74-49

Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Macaristan temsilcisi Falco'yu 25 sayı farkla 74-49 yendi.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla gruptaki 2. galibiyetini aldı. Falco ise 3. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Mücadelenin ilk çeyreği düşük tempoda oynandı. Pota altından ve serbest atış çizgisinden sayılar bulan Beşiktaş Sompo Sigorta, top kayıpları yapan Falco karşısında birinci periyodu 14-12 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hızlı hücumlardan skor üreterek başlayan siyah-beyazlı takım, 15. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 25-15. Beşiktaş Sompo Sigorta, Gotcher'ın son saniyedeki üç sayılık basketiyle Macaristan temsilcisi karşısında soyunma odasına da 33-27 üstün gitti.

Savunmada zayıf kalan rakibi karşısında ikinci yarıya tempolu bir oyunla giren siyah-beyazlılar, 26. dakikada farkı 14 sayıya yükseltti: 45-31. Beşiktaş Sompo Sigorta, son çeyreğe 50-41 önde girdi.

Final periyodunda Falco, Reddic'in sayılarıyla oyuna tutunmaya çalışsa da isabetli dış atışlarla farkı açan siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 74-49 kazandı.

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Dariusz Zapolski (Polonya), Sasa Maricic (Sırbistan), Alexandre Deman (Fransa)

Beşiktaş Sompo Sigorta: Theodore 8, McKissic 20, İsmet Akpınar 10, Durisic 4, Samet Geyik 2, Gotcher 3, Ömer Utku Al 1, McAdoo 12, Burak Can Yıldızlı 14, Can Turgut

Falco: Varadi 2, Perl 6, Benke, Washington 8, Lake 2, Reddic 21, Curry 3, Hooker 5, Filipovity 2

1. Periyot: 14-12, Devre: 33-27, 3. Periyot: 50-41