Beşiktaş Sompo Sigorta'da Burak Bıyıktay dönemi

Beşiktaş Sompo Sigorta'nın yeni başantrenörü belli oldu. Beşiktaş Sompo Sigorta'da Dusko Ivanovic dönemi sona ermişti.

Ivanovic ile yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş yönetimi, yeni başantrenör için görüşmelerini sürdürüyordu.

Ortacizgi'de yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, Burak Bıyıktay ile sözleşme imzaladı. Bıyıktay ile aylık yaklaşık 5 bin dolar maaş karşılığında anlaşma sağlandı.

Tecrübeli başantrenör ile 1,5 yıllık anlaşma yapıldığı ifade edildi. Dusko Ivanovic ise aylık yaklaşık 50 bin dolar maaş alıyordu.