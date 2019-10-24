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24.10.2019 - 21:38 | | AA

Beşiktaş taraftarından tepki! "Abdullah Avcı istifa!"

UEFA Avrupa Ligi'nde Braga'yı konuk eden Beşiktaş'ta taraftarlar Abdullah Avcı'yı istifaya çağırdı.

Beşiktaş taraftarından tepki! "Abdullah Avcı istifa!"

Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının 2-1 geriye düşmesinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı'yı istifaya davet etti. 

Siyah-beyazlılar, "Avcı istifa", "güle güle Avcı" ve "Başakşehir'e hoca olsana" şeklinde tezahüratta bulundu.nTaraftarlar ayrıca Sergen Yalçın lehine tezahürat yaptı.

Siyah-beyazlılar, oyunculara da tepkilerini gösterdi.

Galibiyeti unuttu

Beşiktaş, bu sezonki 11. resmi maçında 6. yenilgisini aldı. Sezon başından beri sadece iki kez kazanabilen siyah-beyazlı ekip, 3 maçı ise berabere tamamladı. 

Süper Lig'deki 8 maçta 2 galibiyet ve üçer beraberlikle yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'ndeki üç karşılaşmasını ise yitirdi. 

Avrupa'da galibiyete hasret kaldı

Siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti ise 4 maça çıktı. Geçen sezonki UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye evinde 1-0 mağlup olan Beşiktaş, bu sezon ise İstanbul'daki maçlarda Wolverhampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 yenildi. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda ise Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup oldu.

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