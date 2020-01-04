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04.01.2020 - 14:10 |

Beşiktaş transfer haberleri | Sürpriz golcü iddiası: Simone Zaza...

Forvet arayışında olan Beşiktaş’ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Torino’da forma giyen Simone Zaza için siyah-beyazlıların temasa geçtiği iddia edildi.

Beşiktaş transfer haberleri | Sürpriz golcü iddiası: Simone Zaza...

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Kadrosuna yeni bir forvet katma istekleri olan Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi.

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, Beşiktaş’ın Simone Zaza’nın peşinde olduğunu yazdı. Siyah-beyazlıların, 28 yaşındaki forvet için Torino ile temasa geçtiği ve zemin yokladığı vurgulandı.

Bu sezon Serie A ve Avrupa Ligi’nde 19 maça çıkıp 6 gol atan Zaza’nın sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Zaza kariyerinde Juventus ve Valencia gibi önemli kulüplerde de oynamıştı.

Beşiktaş transfer haberleri | Sürpriz golcü iddiası: Simone Zaza...

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