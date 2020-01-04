04.01.2020 - 14:10 |
Beşiktaş transfer haberleri | Sürpriz golcü iddiası: Simone Zaza...
Forvet arayışında olan Beşiktaş’ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Torino’da forma giyen Simone Zaza için siyah-beyazlıların temasa geçtiği iddia edildi.
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler
Kadrosuna yeni bir forvet katma istekleri olan Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi.
İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, Beşiktaş’ın Simone Zaza’nın peşinde olduğunu yazdı. Siyah-beyazlıların, 28 yaşındaki forvet için Torino ile temasa geçtiği ve zemin yokladığı vurgulandı.
Bu sezon Serie A ve Avrupa Ligi’nde 19 maça çıkıp 6 gol atan Zaza’nın sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Zaza kariyerinde Juventus ve Valencia gibi önemli kulüplerde de oynamıştı.