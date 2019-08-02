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02.08.2019 - 15:31

Beşiktaş - Udinese (CANLI)

Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Udinese ile karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş - Udinese (CANLI)

Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş,  üçüncü hazırlık maçında Udinese ile karşılaşıyor. Groedig Goldberg Stadı'nda oynanan mücadele saat 20.00'da başladı. Abdullah Avcı'nın öğrencilerinin İtalyan Udinese karşısındaki mücadelesi Smart Sport ekranlarından naklen yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ - UDİNESE: 0-0

*İlk yarı oynanıyor

Maçtan dakikalar

13' Sol kanattan Caner Erkin'in pasında ceza alanı içinde Tyler Boyd topla buluşup şutunu çekti ancak sonuç alamadı. Top kaleci Musso'da kaldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius; Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner; Medel, Oğuzhan; Quaresma, Muhayer, Boyd; Burak Yılmaz

Udinese: Musso, Samir, Opoku, Fofana, Jajalo, Lasagna, Pussetto, Mandragora, Becao, De Maio, Pezzella

 

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