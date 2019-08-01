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01.08.2019 - 19:03| DHA

Beşiktaş - Udinese maçının saati değişti

Beşiktaş'ın, İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile yarın oynayacağı hazırlık maçının saati değişti.

Beşiktaş - Udinese maçının saati değişti

Beşiktaş'ın, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile oynayacağı maçın saati değişti.

Süper Lig'de yeni sezon için hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçında yarın Udinese ile karşılaşacak. Groedig Goldberg Stadı'nda oynanacak mücadelenin başlama saati TSİ 19.00 olarak açıklanmıştı ancak karşılaşma TSİ 20.00'ye alındı. Abdullah Avcı'nın öğrencilerinin İtalyan Udinese karşısındaki mücadelesi Smart Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

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