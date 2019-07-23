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23.07.2019 - 10:45| İSTANBUL (AA)

Beşiktaş yarın Avusturya'ya gidiyor...

İstanbul etabını tamamlayan siyah-beyazlılar yarın Avusturya'ya uçacak. Beşiktaş burada 4 hazırlık maçı yapacak.

Beşiktaş yarın Avusturya'ya gidiyor...

Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Beşiktaş, ikinci etap kampı için yarın Avusturya'ya gidecek.

Yeni sezon çalışmalarına Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başlayan siyah-beyazlı ekip, iki günlük iznin ardından hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek.

Avusturya'nın Saalfelden kentinde 4 Ağustos tarihine kadar kamp yapacak siyah-beyazlı takım, dört hazırlık maçı oynayacak. Beşiktaş, Avusturya kampında CD Eibar, Apollon Larisas, Udinese ve Brescia ile karşılaşacak.

 

 

 

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