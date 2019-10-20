Beşiktaş yeni başkanını seçiyor

Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay arasındaki mücadelenin sonucu siyah-beyazlıların 34. başkanını ortaya çıkaracak. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde saat 10.30’da başlayacak kongrede 14 bin 950 üye oy kullanabilecek

Beşiktaş’ta olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı bugün yapılacak. Yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği kongrede Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay, siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için yarışacak.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde gerçekleştirilecek kongre saat 10.30’da başlayacak. Başkan adaylarının programlarını takdimleri sonrası seçime geçilecek.

Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 950 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Adaylardan Serdal Adalı kırmızı, Ahmet Nur Çebi krem, Hürser Tekinoktay ise mavi renkli pusulayı tercih etti.



işte adayların listeleri



SERDAL ADALI

Emin Önal, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre, Ahmet Selçuk Sert, Ahmet Akçelik, Hicabi Gökdereli, Yücel Biçer, Melih Aydoğdu. Yedek üyeler: Süha Taşpolatoğlu, Kemal Çiloğlu, Erdal Karacan, Ahmet Oğuz Uçanlar, Uğur Fora

AHMET NUR ÇEBİ

Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay. Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci

HÜRSER TEKİNOKTAY

Tamer Mert, Emre Esen, Temuçin Tüzecan, Emir Tamer, Mehmet Bilal Özokur, Ercan Ozan, Levon Kamer Dökmeciyan, Ersan Aksoylu. Yedek üyeler: Aker Çıtak, Murat Guci Geçgil, Mehmet Terzi, Çağrı Göksel, Tunga Fişekçioğlu

‘Yükseliş dönemi başlayacak’

Başkan adayı Serdal Adalı, dün akşam İstanbul Conrad Otel’de düzenlenen etkinlikte, projeleri hakkında bilgi verdi, listesindeki isimleri tanıttı.

Etkinlikte konuşan Adalı, siyah-beyazlı camiayı birleştirmek ve yarışılan her kulvarda zirveyi elde etmek istediklerinin altını çizerek, “Biz Beşiktaş’ımızda yeni bir yükseliş dönemini başlatmaya hazırlanan Beşiktaş ile yatıp, Beşiktaş ile kalkan, inançlı, azimli, iyi hazırlanmış, ekip ruhu taşıyan, vizyonu olan bir yönetim kuruluyuz” dedi.



‘Zorlukları aşarız’

Adalı, “Beşiktaş ne kadar büyük zorluklar içinde olursa olsun, hepsini aşacak büyüklüğe ve kitleye sahiptir. Çizilen karamsar tablolar, yapacağımız yeni başlangıçla birlikte oluşacak birlik beraberlik ruhuyla aşılacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Serdar Adalı “Beşiktaş, camiasıyla, genel kuruluyla, büyük taraftarıyla, umutsuzluğa, acı reçetelere değil, kupalara, şampiyonluklara layıktır. İş dünyasının çeşitli kollarında başarılarını ispatlamış, temsilcisi oldukları markaları ve oluşumları, sürekli olarak ileriye taşımış yeni arkadaşlarımız ile daha önce Beşiktaş’a yaptıkları hizmetler bütün camia tarafından takdir edilen, yöneticilik yapmış arkadaşları bir araya getirerek, Beşiktaş için çok başarılı işlere imza atacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

Çebi: Değişim istiyorum

Başkan adayı Ahmet Nur Çebi, dün Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen etkinlikte genel kurul üyeleriyle biraraya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Çebi, seçilmeleri halinde yönetim kurulunun ve Beşiktaş taraftarının desteğiyle her türlü zorluğun altından kalkacaklarını belirterek, “Beşiktaş’ın 7,5 sene önce zor günleri vardı. Biz de kulübü kurtarabilmek için göreve talip olduk. Yönetici olarak bulunduğum 6,5 yıllık sürede hiçbir zaman gururumu Beşiktaş’ın önüne koymadım. Beşiktaş, benim değerlerim ve özelim. Şartlar ne olursa olsun ben buradayım” dedi.

Diğer başkan adayları Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay’a başarılar dileyen Çebi, “Beşiktaş’ın geleceğine zincir vuran bir devir teslim düzenini yıkmaya geliyorum. Değişim istiyorum. Bu yola ulaşılabilir ve şeffaf olmak, çok çalışacağımızın sözünü vererek çıktık. Yalan söylemeyeceğim. Her şeyi anlatacağım” diye konuştu.

Çebi, konuşmasının ardından listesinde yer alan isimleri sahneye davet ederek tanıttı.