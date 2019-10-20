Beşiktaş'ın 34. başkanı Ahmet Nur Çebi oldu!

CENGİZ MALGIR/MİLLİYET

Beşiktaş Kulübünde yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı yapıldı.

Seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi. Kurulda oy kullanan üye sayısı ise 8 bin 644. 20 sandıktan zaferle çıkan isim Ahmet Nur Çebi oldu. 5 bin 9 oy alan Başkan Çebi, seçimde 2983 oy alan Serdal Adalı ve 537 oy alan Hürser Takinoktay ile yarıştı.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin listesi:

Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay. Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci

SANDIK SONUÇLARI

1. Sandık Sonucu

Ahmet Nur Çebi: 211

Hürser Tekinoktay: 15

Serdal Adalı: 176

2. Sandık Sonucu

Ahmet Nur Çebi: 260

Hürser Tekinoktay: 22

Serdal Adalı: 170

3. Sandık Sonucu

Ahmet Nur Çebi: 250

Hürser Tekinoktay: 25

Serdal Adalı: 153

4. Sandık Sonucu

Ahmet Nur Çebi: 231

Hürser Tekinoktay: 23

Serdal Adalı: 142

5. Sandık Sonucu

Ahmet Nur Çebi: 217

Hürser Tekinoktay: 20

Serdal Adalı: 140

6. Sandık Sonucu

Ahmet Nur Çebi: 192

Hürser Tekinoktay: 26

Serdal Adalı: 184

7. Sandık Sonucu

Ahmet Nur Çebi: 233

Hürser Tekinoktay: 20

Serdal Adalı: 157

8. Sandık Sonucu

Ahmet Nur Çebi: 203

Hürser Tekinoktay: 24

Serdal Adalı: 145

9. Sandık Sonucu

Ahmet Nur Çebi: 215

Hürser Tekinoktay: 15

Serdal Adalı: 177

10. Sandık Sonucu

Ahmet Nur Çebi: 186

Hürser Tekinoktay: 27

Serdal Adalı: 172

11. Sandık Sonucu

Ahmet Nur Çebi: 261

Hürser Tekinoktay: 34

Serdal Adalı: 163

12. Sandık Sonucu

Ahmet Nur Çebi: 280

Hürser Tekinoktay: 46

Serdal Adalı: 152

13. Sandık Sonucu

Ahmet Nur Çebi: 375

Hürser Tekinoktay: 47

Serdal Adalı: 71

14. Sandık Sonucu

Ahmet Nur Çebi: 342

Hürser Tekinoktay: 44

Serdal Adalı: 114

15. Sandık Sonucu

Ahmet Nur Çebi: 312

Hürser Tekinoktay: 46

Serdal Adalı: 94

16. Sandık Sonucu

Ahmet Nur Çebi: 247

Hürser Tekinoktay: 24

Serdal Adalı: 101

Toplam sonuç:

Ahmet Nur Çebi: 5009

Serdal Adalı: 2983

Hürsel Tekinokay: 537

Bakan Kasapoğlu, Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Kulübünün başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Çebi'yi yeni görevinden dolayı kutlayarak, "Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Beşiktaş Kulübü Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutluyorum. Yeni başkan ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Ahmet Nur Çebi ve onunla birlikte sorumluluk üstlenen yönetim kurulunun bu güvene layık olacağına inanıyorum. Beşiktaş camiasına sevgi ve selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı'dan tebrik

Öte yandan Ahmet Nur Çebi'nin ardından en çok oy toplayan ikinci başkan adayı olan Serdal Adalı, seçimi kazanan Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti. Serdal Adalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Genel kurulumuzun takdiriyle başkanlığa seçilen Sn. Çebi'yi ve aday olarak yarışa heyecan katan Sn. Tekinoktay'ı tebrik ederim. Oy kullanmaya gelen tüm üyelerimize teşekkür ederim, bu kararın camiamıza hayırlı olmasını dilerim. Her şey Beşiktaş için. Kazanan Beşiktaş olsun" dedi.

Fenerbahçe'den Ahmet Nur Çebi'ye tebrik

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş Kulübünün başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Çebi'yle ilgili, "Ahmet Nur Çebi’yi tebrik ediyor; Sayın Çebi ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

GÜN BOYU GELİŞMELER

Divan Kurulu Başkanı Uluç Gürkan seçildi

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen genel kurulda kongre divan kurulu başkanlığına Uluç Gürkan seçildi.

Başkan adaylarından Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay üyelere seslendi. Serdal Adalı konuşma yapmayacağını açıklamasına karşın, Ahmet Nur Çebi kongreye seslenince, iki isim arasında daha önce yapılan mutabakat da bozulmuş oldu ve Adalı da konuşma yaptı.

Beşiktaş’ta olağanüstü seçimli genel kurul, divan başkanlık kurulunun seçimiyle başladı. Beşiktaş Divan Kurulu 2. Başkanı Fethi Hinginar’ın yaptığı konuşmayla oturum açılırken, genel kurul divan başkanlık görevine Uluç Gürkan seçildi. Gürkan’ın yardımcılıklarına ise Özgür Mert Balcı ve Faruk Öztürk getirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan oturumda başkan adayları söz aldı. Daha önce Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı arasında konuşma yapmamak için mutabakat sağlanırken, Adalı da bu doğrultuda konuşma yapmayacağını söyledi. Ancak Ahmet Nur Çebi, kendisine verilen söz hakkını kullandı. Çebi’nin ardından Hürser Tekinkoktay da üyelere seslenirken, mutabakatın bozulması nedeniyle Serdal Adalı da söz aldı.



Çebi: “Herkesin konuştuğu bir seçim olsun”

Pazar günü erken saatte oy kullanmak için genel kurula gelen üyelere teşekkür ederek sözlerine başlayan Ahmet Nur Çebi, “Bu saatte buraya gelen bütün arkadaşlara ve gelecek olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. 7 yıl önce sıkıntılar vardı ve elimi taşın altına koydum. Şimdi de başkan adayı olarak göreve talibim. 7 yıl önce niye geldiysem, bugün de onun için geldim. Sadece Beşiktaş’a hizmet etmek aşkıyla, 1 birim bile olsa katkı vermek aşkıyla aday oldum. Bugün Beşiktaş için yol ayrımı. Büyük bir katılım bekledim bugün. Bunun tek sebebi, katılımcı Beşiktaş istememiz, paylaşımcı Beşiktaş istememiz. İdarecilerin toz pembe konuşmalar yapmadığı bir Beşiktaş istiyorum. Beşiktaş’ın genel kurulu üzerinden söylenen bazı şeylerin doğru olmadığını düşünüyorum. Bindirilmiş kıtalar lafına inanmıyorum, Beşiktaşlı özgürdür. O sandıktan içeri girdiği zaman tek işi Beşiktaş’ı düşünerek oy kullanmaktır. Beşiktaş’ta kimsenin oyunu lekelemeye, genel kurulu lekelemeye hakkı yoktur. Birlik ve beraberliğimizi bugün herkese gösterelim. Beşiktaş’a yakışan, herkesin konuştuğu bir Beşiktaş seçimi olsun. Aday olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hangisi olursa olsun benim de başkanım olacak. Ben kendim için bir şey istemiyorum. Her şeyi Beşiktaş için istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun, her şey Beşiktaş için olsun” ifadelerini kullandı.



Tekinoktay: “Metin-Ali-Feyyaz’lı döneme dönmeyi vaat ediyoruz”

Ahmet Nur Çebi gibi salona gelen üyelere teşekkür eden başkan adayı Hürser Tekinoktay da, “4 ay önce seçim vardı. O gün Fikret Orman’la yarışıyorduk, bugün 2 aday daha var. Beşiktaş’a yakışan bir kongre olsun. Burada bulunan bütün Beşiktaşlılara 4 ay sonra yeniden geldikleri için teşekkür ediyorum. 19 yıl sonra değişime inanan arkadaşlara, verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Saygı duyulan Beşiktaş’ı yeniden hayata geçirmek için aday oldum. Metin-Ali-Feyyaz’lı dönemi tekrar yaşatmak istiyoruz, özkaynak düzenimize dönmek istiyoruz, bu nedenle adayız. Son 7 yılda kulüp olarak 1 milyar TL kazanıldı. Ancak önümüzdeki 30 yıllık gelirlerimizin temlik edildiği bir durum var. Bu da sistemin çöktüğünü gösteriyor. Bankaların kapısından çıkıp, üretim ekonomisine dönmek için buradayız. Bankalardan aldığı borçlarla yürüyen bir Beşiktaş değil, özsermayesiyle ayakta duran bir Beşiktaş vadediyoruz. Futbol takımının bütçesini iş adamlarına değil, futbolun duayenlerine emanet etmek istiyoruz. Kulübü halka açarak 100 bin üyeye sahip olmayı vadediyoruz. Hepinizin desteğini mavi pusulada bekliyorum. Bugün sonuç ne olursa olsun kazanan Beşiktaş olacaktır” diye konuştu.



Adalı: “Kazanan Beşiktaş olsun”

Son olarak kürsüye gelen Serdal Adalı ise şunları söyledi:

“Bugün burada sizlerin tercihleriyle Beşiktaş için bembeyaz bir sayfa açacağız. Bu dönem, Beşiktaş için hayırlı uğurlu olsun. Beşiktaş’ın desteğe, birliğe çok ihtiyacı olan bu dönemde sorumluluk alan herkese teşekkür ediyorum. Beşiktaş için en doğru kararın çıkacağına inanıyorum. Kazanan Beşiktaş olsun.”

Adalı’nın konuşmasının ardından kongre divan başkanlığı, üyelere oy kullanımı için gerekli bilgileri verdi ve oy kullanma işlemi başladı.

14 bin 950 aday oy kullanıyor

Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 950 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Adaylardan Serdal Adalı kırmızı, Ahmet Nur Çebi krem, Hürser Tekinoktay ise mavi renkli pusulayı tercih etti.



işte adayların listeleri



SERDAL ADALI

Emin Önal, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre, Ahmet Selçuk Sert, Ahmet Akçelik, Hicabi Gökdereli, Yücel Biçer, Melih Aydoğdu. Yedek üyeler: Süha Taşpolatoğlu, Kemal Çiloğlu, Erdal Karacan, Ahmet Oğuz Uçanlar, Uğur Fora

AHMET NUR ÇEBİ

Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay. Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci

HÜRSER TEKİNOKTAY

Tamer Mert, Emre Esen, Temuçin Tüzecan, Emir Tamer, Mehmet Bilal Özokur, Ercan Ozan, Levon Kamer Dökmeciyan, Ersan Aksoylu. Yedek üyeler: Aker Çıtak, Murat Guci Geçgil, Mehmet Terzi, Çağrı Göksel, Tunga Fişekçioğl