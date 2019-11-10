Beşiktaş'ın konuğu Denizlispor! Kritik maç canlı bahisle Misli.com'da...

Galatasaray galibiyetiyle silkelenen Beşiktaş, geçen hafta Antalya deplasmanında maçın başında bulduğu gollerle 2-1 kazanırken, bu sezon ilk defa üst üste 2 maç kazanmış oldu. Hafta arası Braga seyahati ise beklendiği gibi geçmezken 3-1 yenilen temsilcimiz gruptan çıkma şansını da kaybetti. Dorukhan Toköz ve Douglas Pereira sakatlığı süren isimlerken, hafta arası riske edilmeyen Burak Yılmaz, Atiba, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Diaby ve N’koudou forma giyebilecek. Rahatsızlığı nedeniyle Portekiz’e uçamayan Abdullah Avcı ise bu kez takımın başında yerini alacak.

Denizlispor bu sezon enteresan şekilde evinde alamadığı puanları deplasmanlarda elde ediyor. Mehmet Özdilek’in göreve gelmesinden sonra iç sahada Fenerbahçe ve Sivas maçlarını puansız tamamlarlarken, Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup etmişlerdi. Cezası biten Sapunaru sahada olabilecekken, tek eksik Estupinan maç kadrosunda yer almadı.

İSTATİSTİKLERE GÖZ ATMAKTA FAYDA VAR!

Beşiktaş evinde oynadığı son 11 lig maçının 9’unu kazandı.

Beşiktaş’ın bu sezon iç sahada oynadığı 5 lig maçının 4’ü 2,5 gol altı sonuçlandı.

Beşiktaş rakibi karşısında evindeki son 8 maçı kazandı.

Denizlispor’un son 10 lig maçının 8’inde 2,5 gol barajı aşılmadı.

Denizlispor rakibinin sahasında, çıktığı son 6 maçın 5’inde gol atamadı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ BU MAÇA NE DİYOR?

Misli.com üyelerinin %79 gibi çok büyük bir çoğunluğunun bu maçta Beşiktaş galibiyetinden yana tercihi kullandığını görüyoruz. Bu tercihin ardından maçta 1,5 Gol Üstü seçeneği %7 ile gelen diğer alternatif olmuş.

SÜPER LİG YAZARI ERTAN SÜZGÜN’ÜN ÖNERİSİ…

Braga deplasmanından 3-1’lik mağlubiyetle dönen Beşiktaş, gruptan çıkma şansını kaybetti. Galatasaray ve Antalyaspor galibiyetleriyle zirve yarışında ben de varım mesajı veren siyah beyazlılar lige konsantre olacak.



Kart cezası nedeniyle Antalyaspor maçında oynayamayan Caner Erkin, dönüyor. Hastalığı nedeniyle Braga ile oynanan maç için Portekiz'e gidemeyen Abdullah Avcı’nın takımın başında olup olmayacağı belirsiz. Sakatlıkları bulunan Douglas ve Dorukhan oynamayacak. N’Koudou ise iyileşti. Şans verilmesi halinde oynaması bekleniyor.



Braga maçı için kadroya alınmayarak dinlendirilen Atiba, Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Victor Ruiz ve Abdoulay Diaby de yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.



Sivasspor’a 2-0 kaybeden Denizlispor, vasat performansıyla güven vermiyor. Cezasını tamamlayan Sapunaru dönüyor. Tedavisi süren Oscar Estupinan oynamayacak. Uzun zamandır sakatlığı devam eden Rodallega, takımla idmanlara başladı. Şans verilmesi halinde görev alabilecek.



Beşiktaş, taraftarı önünde Denizlispor engelinde kayıp yaşamaz.