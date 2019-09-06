06.09.2019 - 10:48| İSTANBUL (AA)
Beşiktaş'ın rakibi Ümraniyespor
Süper Lig ekibi, lige verilen arada yarın TFF 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş, yarın hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacak.
Süper Lig'in dördüncü haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı mücadelenin çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı takım, milli müsabakalar nedeniyle verilen arada Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.