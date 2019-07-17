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17.07.2019 - 20:44| İSTANBUL (AA)

Beşiktaş'ın yeni sezon formaları görücüye çıktı

Beşiktaş Kulübü, futbol takımlarının yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı.

Beşiktaş'ın yeni sezon formaları görücüye çıktı

Beşiktaş futbol takımlarının 2019-2020 sezonunda giyeceği formalar,  kulübün sosyal medya hesabından ve adidas firması tarafından taraftarların  beğenisine sunuldu.

Forma tanıtımında kaleci Loris Karius ile kadın futbol takımı oyuncusu  Didem Karagenç yer aldı.

Yeni sezon formalarına ilişkin adidas'ın açıklamasında görüşleri yer  alan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Hayatın her anında gururla  taşıyacağımız 2019-2020 futbol sezonu formaları yepyeni bir heyecan ve  başlangıcın habercisi olarak taraftarımızla buluşuyor. Bu heyecana kadın  futboluna olan inanç ve desteğimizle birlikte hem iç saha hem de deplasman kadın  formalarımızı ortak etmekten ayrıca mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş futbol takımlarının yeni sezonda giyeceği formalar yarın  satışa sunulacak.

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