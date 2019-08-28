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28.08.2019 - 19:01

Beşiktaşlı N'Koudou'dan Lemina'ya transfer çağrısı!

Beşiktaş'ın yeni transferi N'Koudou, siyah beyazlı ekibin transfer gündemindeki Lemina'ya çağrı yaptı.

Beşiktaş'ın Tottenham'dan transfer ettiği Fransız orta saha oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, siyah beyazlıların transfer gündeminde yer alan Mario Lemina'ya çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından Lemina'nın paylaşımının altına yorum bırakan N'Koudou, "Come to Beşiktaş" sözleriyle Gabonlu oyuncuya çağrı yaptı. 

Şuan da Southampton'da görev yapan Lemina ise bu yoruma kalp ve gülücük ile yanıt verdi. 

Beşiktaşlı NKoudoudan Leminaya transfer çağrısı

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