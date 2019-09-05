BeÅŸiktaÅŸ'ta 5 eksik!

BeÅŸiktaÅŸ, SÃ¼per Lig'in 4. haftasÄ±nda GaziÅŸehir Gaziantep ile deplasmanda yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ± yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenman, Ä±sÄ±nma hareketleri ve istasyon koÅŸularÄ± ile baÅŸladÄ±.Â

Ä°dman, dar alanda top kontrolÃ¼ ve pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yarÄ± sahada yapÄ±lan Ã§ift kale taktik maÃ§la devam etti. Antrenman, ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla tamamlandÄ±.Â

Ä°dmana milli takÄ±m kamplarÄ±nda bulunan futbolcularÄ±n yanÄ± sÄ±ra tedavilerine devam edilen Burak YÄ±lmaz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve OÄŸuzhan Ã–zyakup katÄ±lmadÄ±. Ä°zinli olan Abdoulay Diaby de antrenmanda yer almadÄ±.Â

Ã–te yandan antrenmanÄ± Adana BeÅŸiktaÅŸ Futbol Okulu Ã¶ÄŸrencileri de takip etti. Abdullah AvcÄ± ile siyah-beyazlÄ± oyuncular, idmanÄ±n ardÄ±ndan Ã¶ÄŸrencilerle hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.Â

BeÅŸiktaÅŸ, yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla GaziÅŸehir Gaziantep mÃ¼cadelesinin hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam edecek.