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05.09.2019 - 23:16| AA

BeÅŸiktaÅŸ'ta 5 eksik!

BeÅŸiktaÅŸ, GaziÅŸehir Gaziantep maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± 5 eksikle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

BeÅŸiktaÅŸ'ta 5 eksik!

BeÅŸiktaÅŸ, SÃ¼per Lig'in 4. haftasÄ±nda GaziÅŸehir Gaziantep ile deplasmanda yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â 

Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ± yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenman, Ä±sÄ±nma hareketleri ve istasyon koÅŸularÄ± ile baÅŸladÄ±.Â 

Ä°dman, dar alanda top kontrolÃ¼ ve pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yarÄ± sahada yapÄ±lan Ã§ift kale taktik maÃ§la devam etti. Antrenman, ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla tamamlandÄ±.Â 

Ä°dmana milli takÄ±m kamplarÄ±nda bulunan futbolcularÄ±n yanÄ± sÄ±ra tedavilerine devam edilen Burak YÄ±lmaz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve OÄŸuzhan Ã–zyakup katÄ±lmadÄ±. Ä°zinli olan Abdoulay Diaby de antrenmanda yer almadÄ±.Â 

Ã–te yandan antrenmanÄ± Adana BeÅŸiktaÅŸ Futbol Okulu Ã¶ÄŸrencileri de takip etti. Abdullah AvcÄ± ile siyah-beyazlÄ± oyuncular, idmanÄ±n ardÄ±ndan Ã¶ÄŸrencilerle hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.Â 

BeÅŸiktaÅŸ, yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla GaziÅŸehir Gaziantep mÃ¼cadelesinin hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam edecek.

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