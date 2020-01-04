Beşiktaş’ta Ajdin Hasic için belirsizlik sürüyor

Siyah beyazlılar, 2 milyon Euro ödemeyeceği konusundaki tavrını net olarak ortaya koyarken 18 yaşındaki oyuncu, siyah beyazlıların Antalya kampına da götürülmedi.

Ortacizgi'nin haberine göre Bosna’lı oyuncu ile yapılan sözleşmenin detayları şu şekilde;

2 MİLYON EURO 3 TAKSİTLE ÖDENECEK

Beşiktaş’ın eski yönetiminin Ajdin Hasic ile yaptığı sözleşmeye göre; 2 milyon Euro’luk imza parası 3 taksitle ödenecek. İlk ödemenin ise 31 Ocak tarihinde 1 milyon Euro olarak yapılması gerekiyor.

İşte taksitlerin ödeme tarihi ve ödenecek tutarlar:

31.01.2020 tarihinde 1.000.000 Euro

01.10.2020 tarihinde 500.000 Euro

02.01.2021 tarihinde 500.000 Euro

Ödeme konusunda vadelerin kısa olması dikkat çekerken yarısının da ay sonunda yapılması ödemedeki büyük engeli oluşturuyor.

5 YILLIK SÖZLEŞME, YILLIK MAAŞLAR 10 TAKSİTLE ÖDENECEK

Genç oyuncu ile 5 yıllık yapılan anlaşmaya göre ise her sene için verilecek olan maaşın 10 taksit halinde ödenmesi konusunda el sıkışıldığı öğrenildi. Hasic, bu sezon 200 bin Euro'dan alacakken son sezonda ise 400 bin Euro maaş ile oynayacak.

İşte Ajdin Hasic’in sezonlara göre alacağı maaş:

2019/20 sezonunda toplam 200.000 Euro

2020/21 sezonunda toplam 225.000 Euro

2021/22 sezonunda toplam 275.000 Euro

2022/23 sezonunda toplam 375.000 Euro

2023/24 sezonunda toplam 400.000 Euro

-HASIC’İN MENAJERİNE BİR SONRAKİ SATIŞTAN BÜYÜK PAY-

Ancak yapılan sözleşmede dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı. Hasic’in menajerliğini yapan Fali Ramadani için sözleşmede önemli bir madde yer alıyor. Bu maddeye göre; Ajdin Hasic’in bir sonraki satışından ünlü menajer pay alacak. Bu oranın yüzde 37,5 olması ise siyah beyazlı yönetimde şaşkınlığa neden oldu.

FİKRET ORMAN İMZALADI

Genç oyuncu ile yapılan bu sözleşmenin Beşiktaş Kulübü Eski Başkanı Fikret Orman tarafından imzalandığı belirtildi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ise bu sözleşmenin hoş olmadığını Hasic ve menajerine ileterek yeniden düzenlenme yapmak istediklerini iletti.

TESCİL EDİLEMEYECEK

Ayrıca TFF'nin 'Kulüp Harcama Limitleri'ni açıklamasının ardından Beşiktaş'ın limitinin dolduğu ortaya çıkmıştı. Bu nedenle siyah beyazlıların bu ödemeyi şu an için yapması durumunda bile Ajdin Hasic, tescil edilemeyecek ve kulübün kasasından ekonomik açıdan bu sıkışık dönemde önemli bir bütçe çıkmış olacak.

AVCI, KİRALIK GÖNDERİLMESİNİ İSTİYOR

Aynı zamanda Teknik Direktör Abdullah Avcı ise Bosna'lı oyuncu ile ilgili olumsuz rapor verdi. Hasic ile ilgili tüm sorunlar çözülse bile Avcı, Hasic'in kiralık olarak gönderilip kendisini geliştirmesini istiyor.