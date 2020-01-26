Beşiktaş'ta bir Ljajic eksikti!

Süper Lig’in 19. haftasında bugün Göztepe’ye konuk olacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı futbolcuların, yardımcı antrenör Şenol Fidan yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ısınma hareketleri ve çeşitli pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynadığı aktarıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren idmanın şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi. Tedavilerine devam edilen Dorukhan ve Lens antrenmanda yer almadı.



Kartal öğleden sonra İzmir’e uçarken sarı kart cezalısı Mohamed Elneny’nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Jeremain Lens ve Adem Ljajic İstanbul’da bırakıldı. Önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan ve MR’ı çekilen Ljajic’in sol arka üst adalesinde tendinit belirlendiği açıklandı.

Siyah-beyazlı takımda son haftaların en formsuz isimlerinden Pedro Rebocho da kadroya alınmadı. Yardımcı antrenör Şenol Fidan’ın, Rebocho’nun yerine sol bekte Caner Erkin’e görev vereceği, Ljajic ile Elneny’nin yokluğunda ise Necip ve Oğuzhan’ı ilk 11’de sahaya sürmeyi düşündüğü belirtildi.



İzmir’de tarihi maç

Süper Lig’de bugün Beşiktaş’ı konuk edecek Göztepe, yeni evi olan Gürsel Aksel Stadı’ndaki ilk maçına çıkacak. Yapımı iki yılda tamamlanan statta ilk kez taraftarıyla bir araya gelecek olan İzmir ekibi açılış maçında Kartal’ı mağlup ederek çifte bayram yaşamaya çalışacak. Tarihi karşılaşma öncesi tüm biletler satıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar tribünleri tamamen doldurarak takımlarına destek verecek.

Dört futbolcu ceza sınırında

Göztepe ile sezonun en kritik maçlarından birini oynayacak Beşiktaş’ta müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Necip Uysal kart görmeleri halinde gelecek hafta Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

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